Сердечный приступ посреди трассы: в Виннице патрульные спасли водителя

У мужчины диагностировали инфаркт.

В Виннице патрульные спасли мужчину, которому стало плохо за рулем.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 октября.

Полицейские патрулировали на дороге, когда к ним подъехала машина. Водитель начал просить о помощи. Сказал, что ему плохо и очень болит сердце. Двое инспекторов, не теряя времени, посадили 50-летнего мужчину в служебную машину и помчались в больницу.

Медики сразу диагностировали у больного инфаркт и прооперирован. По словам врачей, пациента спасли только благодаря тому, что его вовремя привезли.

Новости Украины: в Виннице патрульные спасли мужчину, у которого случился сердечный приступ посреди трассы

Напомним, в Харькове работники скорой помощи сталкиваются с тем, что когда везут больного с включенными сиренами, некоторые водители просто игнорируют и не пропускают авто скорой. Видео подтверждение этому выложили на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в соцсети.

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