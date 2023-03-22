"Севастополь, что там?": в соцсетях сообщают о возможной атаке беспилотниками

Жители Севастополя сообщают о громких звуках взрывов над городом.

В Севастополе сообщается о работе ПВО, а также, что вероятно атака воздушными и морскими беспилотниками.

Об этом сообщают в соцсетях.

Полностью остановлено движение морского транспорта.

В Севастопольской бухте что-то горит, по словам местных, морской беспилотник.

«Севастополь, что там? Как дела?», — иронизируют украинские пользователи Сети.

Взрывы были очень громкими, у очевидцев инцидента тряслись окна в домах.

Фото: соцмережі

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Ранее сообщалось, что "хлопок" в Джанкое в Крыму повредил узловую станцию железной дороги.

Также глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о взрыве в Крыму и панических настроениях на полуострове.

Напомним, что 20 марта, во временно оккупированном Крыму у аэродрома в Джанкое были слышны сильные взрывы. В ГУР сообщили, что в Джанкое уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. По информации СМИ, Джанкой атаковал китайский беспилотник SkyEye.

ТСН.ua собрал все, что известно о шумной ночи во временно оккупированном Крыму.

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