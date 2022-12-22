Синоптик рассказала, какой будет погода на Новый год

Погоду 1 января вряд ли можно будет назвать новогодней

Погода в Украине на Новый 2023 год будет без осадков и теплой, поэтому ее вряд ли можно будет назвать новогодней.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что плюсовая погода будет как в новогоднюю ночь, так и днем 1 января 2023 года.

"По предварительным прогнозам, в Украине первое января 2023 будет без осадков и теплым. И новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с "плюсами", — рассказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина после нескольких морозных дней постепенно переходит в более теплый погодный период.

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