Синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік

Погоду 1 січня навряд чи можна буде назвати новорічною

Погода в Україні на Новий 2023 рік буде без опадів та теплою, тому її навряд чи можна буде назвати новорічною.

Про це повідомила синоптик Наталя Діденко.

Вона зазначила, що плюсова погода буде як у новорічну ніч, так і вдень 1 січня 2023 року.

"За попередніми прогнозами, в Україні перше січня 2023 року буде без опадів та теплим. І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути із "плюсами", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна після кількох морозних днів поступово переходить у тепліший погодний період.

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