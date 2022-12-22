Оскільки я тут, це означає, що ми контролюємо ситуацію - Зеленський

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським колегою Джозефом Байденом.
Про це інформує сайт глави держави.
«Пане президенте, це велика честь для мене – бути тут. Я хотів прибути раніше, але не міг цього зробити через складну ситуацію. І оскільки я тут, це означає, що ми контролюємо ситуацію. І це насамперед завдяки вашій підтримці», – сказав очільник української держави.
Джозеф Байден привітав Володимира Зеленського у Вашингтоні.
«Пане президенте, радий знову бачити вас, радий, що ви змогли дістатися до нас. І для мене честь – бути на вашому боці у спільному захисті в жорстокій війні, розв’язаній Путіним. Важко в це повірити, але минуло вже 300 днів із моменту жахливого нападу на право українців на існування», – зазначив американський лідер.
Перед початком перемовин Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Джозефом Байденом сам на сам та в розширеному форматі ознайомить американську сторону із ситуацією на полі бою та в енергетиці, а також із потребами України для повернення окупованих територій, захисту цивільного населення та енергосистеми.
Також перед початком зустрічі президент України розповів, що сторони обговорять заходи з підтримки нашої країни в зимовий період та фінансову допомогу США.
Візит Зеленського в США
Під час візиту до Америки український президент Володимир Зеленський розкрив головне питання переговорів з Байденом в США. Власне, йдеться про важливість зміцнення України, плани на наступний рік, а також допомогу, до якої, зокрема входять системи Patriot для закриття неба.
Також український лідер переконаний, що немає ніякого справедливого миру у війні, яку принесли нелюди. "Для мене як для президента справедливий мир – це ніяких компромісів щодо нашої землі і територіальної цілісності", - зауважив український лідер.
До того глава української нації окреслив плани українців на цю зиму - йдеться про виживання. «Ми маємо пройти цю зиму, ми маємо захисти наших людей», - підкреслив Зеленський.
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