Создание FPV-дронов дома: как происходит процесс получения деталей, сбор и тестирование БпЛА

Компания Victory Drones создала доступный курс для сборки дронов, не требующий предыдущего опыта. Сейчас более 200 беспилотников уже передано на тестирование военнослужащим с целью дальнейшего использования в своей работе.

Об этом рассказала волонтер и операционная менеджер направления FPV Анна Косинова в эфире "Эспресо".

Всем предлагают присоединиться

Как отметила Косинова, команда Victory Drones создала курс для людей, не имеющих опыта использования паяльника или инженерного образования. Процесс выглядит так:

человек заполняет заявку;

проходит вводную лекцию офлайн;

получает проверенные компоненты для сборки FPV-дронов, инструкцию и возможность консультироваться со специалистами.

Стоимость первого БпЛА составляет около 20 тысяч гривен: 15 000 грн стоит сам беспилотник с батареей и 5 000 – оборудование.

"Люди либо имеют средства, либо собирают по своим друзьям, либо в социальных сетях между своими подписчиками и потом отчитываются. Хочу отметить, что одна треть наших участников – это сами военные. Как мы знаем, часто военным приходится самостоятельно дорабатывать то, что им приходит, соответственно, они хотят улучшить свои навыки", – объяснила Косинова.

Она признает, что первый дрон собирается довольно долго из-за того, что компоненты идут преимущественно из Китая. Собственное производство – на этапе налаживания.

"Мы на каждом уроке подчеркиваем, что каждый дрон нужно сначала протестировать и это отдельная процедура", – подытожила она.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев присоединяться к проекту "Народный дрон" – инженерному курсу, обучающему, как собрать дома 7-дюймовый FPV-дрон.

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