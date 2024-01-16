Латвия создает коалицию для предоставления Украине беспилотников: сколько стран уже присоединилось

Спрудс не предоставил подробности проекта из беспилотников, заявив, что "мы сейчас находимся на этапе, когда приближаемся к 20 партнерам".

Латвия заявила о прогрессе в создании коалиции из почти 20 стран для вооружения украинских военных "тысячами" новых беспилотников.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы оборонного ведомства Латвии Андриса Спрудса.

Спрудс заявил, что основная цель коалиции состоит в том, чтобы сделать все и доставить в Украину как можно больше беспилотников.

По словам Министра обороны, это вооружение поможет украинским военным в войне, в которой беспилотники стали важным элементом боевых действий.

В источнике говорится, что заявление Спрудса стало первым свидетельством масштабных планов по БПЛА после того, как план был представлен на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в декабре 2023 года.

Отметим, что БПЛА заняли первое место в перечне военной техники, которую искало украинское военное руководство. Украина также строит флот военно-морских беспилотников, разворачиваемых ею для наведения на российские суда в Черном море.

Добавим, что в России власти Воронежской области заявили, что средствами ПВО в ночь на 16 января над городом была "отбита атака" беспилотников.

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