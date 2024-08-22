Спецпроекты, документальные фильмы и щемящие истории: программа "Єдиних новин" ко Дню Независимости

Так, 24 августа для зрителей будут работать команды телеканалов 1+1 Марафон и Рада, которые покажут немало эксклюзивных материалов, включений, а также спецпроект с ведущими всех вещателей марафона под названием "Единые. Независимые".

Детальнее о программе "Єдиних новин" – читайте ниже.

Что подготовили для украинцев

Праздничный эфир начнет редакция "1+1 Марафон" 24 августа в 7:00 с "Ранок Марафон".

"Стержнем всего слота будет собрание в Витачеве (небольшое село в Киевской области — ред.), где будем накрывать праздничный стол Независимости и говорить, что нужно формировать не только традицию, но и определяться с блюдами и создавать новые вкусовые символы", — рассказывают в команде "Ранок Марафон".

Главным блюдом праздничного стола, который накроют Валентина Хамайко, Александр Попов, ведущие "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев и Неля Шовкопляс, а также ведущий ТСН Святослав Гринчук станет Пирог Независимости. Именно такое название получила общественная инициатива, призванная воссоздать или создать гастрономическую традицию для каждой украинской семьи готовить пирог на этот знаковый праздник и поощрять других делать это из года в год. Локация выбрана неслучайно, ведь год назад, 24 августа 2023 года, именно в Витачеве высадили первое дерево в рамках проекта "Гай дитячих снів", призванного почтить память каждого ребенка, чья жизнь оборвала война. Специальные корреспонденты посетят и городок Макаров, где уже растет 300 райских яблонь Гая, а организаторы инициативы в прямом эфире высадят деревья памяти.

Также ведущая "ТСН. Тиждень" Алла Мазур вживую проведет интервью с Министром энергетики Германом Галущенко. Кроме того, из разных городов и локаций будут включаться ведущие Соломия Витвицкая, Наталья Мосейчук, Маричка Падалко, Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Евгений Плинский, Максим Сухенко и Руслан Шарипов.

Так, Наталья Мосейчук в Виннице расскажет щемящую историю двух педагогов – учителя и учительницы. Оба решили защищать Украину в рядах Вооруженных Сил. А Маричка Падалко в Киеве встретится с нашими олимпийцами.

Ведущие "Сніданку с 1+1" Руслан Сеничкин и Людмила Барбир будут включаться с киевского вокзала, где пообщаются с пассажирами, которые покидают столицу или прибывают в нее.

Из студии ТСН о ключевых новостях Дня Независимости будет рассказывать ведущая Наталья Островская.

Традиционно зрителей будут ждать музыкальные номера. В частности, открытие года – МУР, авторы первого в Украине исторического альбома-мюзикла о писателях. А также трогательное выступление звезд "Евровидения", которые завоевали для Украины бронзу — Jerry Heil и Alyona Alyona.

В 15 часов тематический эфир "Єдиних новин" под названием "Сила нации" подхватит телеканал "Рада".

"Несмотря на полномасштабную войну, в которой украинский народ противостоит агрессору – российской федерации – Украина сильна, и главная наша сила – это люди. Военные, медики, ученые, спортсмены, бизнесмены, культурные деятели – мы расскажем истории и покажем тех, кем гордится нация", – комментируют на телеканале.

В планах "Рады" – выездная студия на Майдане Независимости. Ведущие Назар Довгий и Анна Гомонай будут общаться в эфире с украинскими героями. Это военные, медики, спортсмены – все, кто приближает украинскую победу и работает на разных площадках, чтобы Украина оставалась в повестке дня в мире. На другой площадке, где будут работать Вадим Колодийчук, Татьяна Гончарова и Максим Зборовский, зрители увидят тех, кто работает в тылу – бизнесменов, учителей, ученых, артистов. Также ожидаем эксклюзивные интервью с высоким иностранным гостем и украинскими чиновниками.

В традиционных вечерних субботних итоговых новостях со Светланой Усенко мы покажем героев, чьи истории никого не оставили равнодушными. Это простые люди, каждый день преодолевающие трудности, подбрасывающие им жизнь, война, личные потери. Они не сдаются, они ищут силы жить дальше и приближать нашу победу.

Они и есть сила нации! Мы следим за судьбой каждого героя не только во время подготовки программы, но и в течение всего проекта. Так что в этот раз покажем, как изменилась жизнь наших героев за это время.

А вечером – премьера документального фильма "Західний напрямок". Этот проект – это попытка исследовать давние стремления украинцев двигаться на Запад к объединенной Европе.

"Мы всегда стремились к процветанию и справедливости – поэтому хлынули под крыло объединенной Европы. Мы всегда стремились к безопасности – поэтому шли и идем в НАТО. Полномасштабная война эти движения обострила – и ускорила. А еще добавило третье стремление – справедливого и длительного мира", – добавляют создатели проекта.

Напомним, одесский бренд BEOMDSGN ко Дню Независимости представил дроп футболок "Feel Like Home".

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