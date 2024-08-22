Cпецпроєкти, документальні фільми та щемливі історії: програма "Єдиних новин" до Дня Незалежності

Так, 24 серпня для глядачів працюватимуть команди телеканалів 1+1 Марафон і Рада, які покажуть чимало ексклюзивних матеріалів, включень, а також спецпроєкт з ведучими усіх мовників марафону під назвою "Єдині. Незалежні".

Детальніше про програмування "Єдиних новин" – читайте нижче.

Що підготували для українців

Святковий ефір розпочне редакція "1+1 Марафон" 24-го серпня о 7:00 з "Ранку Марафон".

"Стержнем усього слоту буде зібрання у Витачеві (невелике село на Київщині - ред.), де будемо накривати святковий стіл Незалежності й говорити, що треба формувати не лише традицію, а й визначатися зі стравами та створювати нові смакові символи", – розповідають у команді "Ранок Марафон".

Головною стравою святкового столу, який накриють Валентина Хамайко, Олександр Попов, ведучі "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв та Неля Шовкопляс, а також ведучий ТСН Святослав Гринчук стане Пиріг Незалежності. Саме таку назву отримала громадська ініціатива, покликана відтворити або створити гастрономічну традицію для кожної української родини готувати пиріг на це знакове свято й заохочувати інших робити це з року в рік. Локація обрана невипадково, адже рік тому, 24 серпня 2023 року, саме у Витачеві висадили перше дерево в межах проєкту "Гай дитячих снів", який покликаний вшанувати памʼять кожної дитини, чиє життя обірвала війна. Спеціальні кореспонденти відвідають і містечко Макарів, де вже росте 300 райських яблунь Гаю, а організатори ініціативи в прямому етері висадять дерева памʼяті.

Також ведуча "ТСН. Тиждень" Алла Мазур наживо проведе інтерв’ю з Міністром енергетики Германом Галущенком. Крім цього, з різних міст та локацій вмикатимуться ведучі Соломія Вітвіцька, Наталія Мосейчук, Марічка Падалко, Людмила Барбір, Руслан Сенічкін, Євген Плінський, Максим Сухенко та Руслан Шаріпов.

Так, Наталія Мосейчук у Вінниці розповість щемливу історію двох педагогів – вчителя та вчительки. Обоє – вирішили боронити Україну в лавах Збройних Сил. А Марічка Падалко у Києві зустрінеться з нашими олімпійцями.

Ведучі "Сніданку з 1+1" Руслан Сенічкін та Людмила Барбір вмикатимуться з київського вокзалу, де поспілкуються з пасажирами, які покидають столицю або прибувають до неї.

Зі студії ТСН про ключові новини Дня Незалежності розповідатиме ведуча Наталія Островська.

Традиційно, на глядачів чекатимуть музичні номери. Зокрема, відкриття року – МУР, автори першого в Україні історичного альбому-мюзиклу про письменників. А також зворушливий виступ зірок цьогорічного "Євробачення", які вибороли для України бронзу – Jerry Heil та Alyona Alyona.

О 15-й годині тематичний етер "Єдиних новин" під назвою "Сила нації" підхопить телеканал "Рада".

"Попри повномасштабну війну, в якій український народ протистоїть агресору – російській федерації – Україна сильна, і головна наша сила – це люди. Військові, медики, науковці, спортсмени, бізнесмени, культурні діячі – ми розкажемо історії й покажемо тих, ким пишається нація", – коментують на телеканалі.

У планах "Ради" – виїзна студія на Майдані незалежності. Ведучі Назар Довгий та Ганна Гомонай спілкуватимуться в етері з українськими героями. Це військові, медики, спортсмени – усі, хто наближає українську перемогу та працює на різних майданчиках, аби Україна залишалася на порядку денному у світі. На іншому майданчику, де працюватимуть Вадим Колодійчук, Тетяна Гончарова та Максим Зборовський глядачі побачать тих, хто працює в тилу – бізнесменів, вчителів, науковців, артистів. Також очікуємо на ексклюзивні інтерв’ю з високим іноземним гостем та українськими високопосадовцями.

У традиційних вечірніх суботніх Підсумкових новинах зі Світланою Усенко ми покажемо героїв, чиї історії нікого не залишили байдужими. Це прості люди, які кожен день долають труднощі, що підкидає їм життя, війна, особисті втрати. Вони не здаються, вони шукають сили жити далі й наближати нашу перемогу.

Вони і є силою нації! Ми стежимо за долею кожного героя не лише під час підготовки програми, а протягом існування всього проєкту. Тож цього разу покажемо, як змінилося життя наших героїв за цей час.

А ввечері – прем’єра документального фільму "Західний напрямок". Цей проєкт – це спроба дослідити давні прагнення українців рухатися на Захід, до об'єднаної Європи.

"Ми завжди прагнули процвітання і справедливості – тому линули під крило обʼєднаної Європи. Ми завжди прагнули безпеки – тому йшли і йдемо до НАТО. Повномасштабна війна ці рухи загострила – і пришвидшила. А ще додало третє прагнення – справедливого та тривалого миру", – додають творці проєкту.

Нагадаємо, одеський бренд BEOMDSGN до Дня Незалежності презентував дроп футболок "Feel Like Home".

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