Стальной фронт Рината Ахметова передал "Азову" средств РЭБ на 161 млн грн

Речь идет о мобильных и стационарных комплексах РЭБ, которые применяются для подавления каналов управления вражеских дронов, снижения точности навигации и защиты позиций и техники от воздушной разведки и FPV-атак.

"Сегодня РЭБ – это один из ключевых элементов выживания на поле боя. Когда работает радиоэлектронная защита, противник "теряет глаза и руки". Это напрямую влияет на сохранение личного состава и выполнение боевых задач", – отметил представитель 1-го корпуса НГУ "Азов".

В Метинвесте объясняют, что именно средства РЭБ в настоящее время входят в список самых приоритетных запросов от боевых подразделений.

"Война быстро эволюционировала в дронов. Поэтому РЭБ – это не дополнительная опция, а базовая защита. Мы сознательно инвестируем в технологические решения, которые дают системный эффект и работают ежедневно, а не разово", – отметил Александр Водовиз, руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест.

Передаваемые комплексы позволяют подразделениям более эффективно прикрывать позиции, маршруты движения и места сосредоточения, снижая риск поражения с воздуха. Именно поэтому средства радиоэлектронной борьбы остаются среди самых востребованных направлений помощи на фронте.

В целом за 2025 год Стальной фронт Рината Ахметова уже передал 1-му корпусу НГУ "Азов" пособия на сумму свыше 600 млн грн.

"Стальной фронт Рината Ахметова" – это милитарная инициатива, которая консолидирует помощь всех бизнесов SCM для Сил обороны Украины, где Группа Метинвест выступает ключевым производственным и логистическим хабом. В рамках проекта компания не только закупает технику и оборудование, но и производит из собственной стали критически важную продукцию: мобильные стальные укрытия ("крыйки"), противоминные тралы, защитные экраны для бронетехники. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил в поддержку военных и гражданских с начала полномасштабного вторжения, составляет 12,8 млрд грн.