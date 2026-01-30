- Дата публикации
Замерзший картофель в вашей кладовой: когда можно есть, а когда — нет
Эта зима оказалась особенно морозной и холод стал настоящим испытанием не только для отопления и теплоснабжения, но и для хранения продуктов.
Овощи, которые хранятся в подвалах, погребах или на балконах, часто страдают от мороза. Подмерзшая свекла, капуста или морковь теряют свой вкус и полезные свойства, а иногда совсем становятся непригодными для приготовления.
Но не спешите выбрасывать картофель: даже подмерзшие клубни еще можно использовать. Узнайте, что делать, если картофель замерз на балконе.
Замерзший картофель: можно ли его есть и как его спасти
Когда картофель подвергается морозу, вода внутри клеток превращается в лед, разрушая их структуру. Поэтому клубни становятся мягкими, губчатыми и меняют свой вкус.
Одновременно в картофеле повышается содержание сахаров, таких как фруктоза и сахароза, поэтому он приобретает сладковатый привкус. Если замороженный картофель медленно размораживать, его вкус становится более выраженным, а блюда могут получиться пресными или даже слишком сладкими.
Хорошая новость: такой картофель безопасен для здоровья. Главное — правильно его разморозить, чтобы не испортить вкус.
Что делать с замерзшим картофелем
Быстрое оттаивание в горячей воде — окуните клубни в воду, нагретую до 60 °C, на несколько минут. Затем очистите и промойте картофель. Так сладкий привкус станет менее заметным, и клубни подойдут для приготовления дерунов, запеканок или тушеных блюд.
Не подходит для супов и жарки — из-за поврежденных клеток картофель быстро разваривается в супах и борщах, а при жарке темнеет и теряет вкус.
Альтернативное использование — в сельской местности замерзшие клубни можно отдать скоту, изготовить из них крахмал или пустить на домашний спирт.
Частично подмерзший картофель — если клубни лишь немного подмерзли, лучше не оставлять их надолго и сразу приготовить или переработать.
Как предотвратить замерзание картофеля
Чтобы избежать проблем, покупайте картофель до наступления морозов и храните его в помещении со стабильной температурой. Погреб должен быть утепленным, без резких перепадов, тогда клубни останутся свежими.
Балконы, веранды или открытые склады не подходят — после морозной ночи часть запасов может замерзнуть.
Частые колебания температуры портят картофель, делают его мягким и сокращают срок хранения. Для продолжительного хранения можно использовать термопакеты, утеплительные материалы или помещения с легким обогревом, чтобы поддерживать стабильную температуру.