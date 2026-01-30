Безопасно ли есть замерзший картофель / © pexels.com

Овощи, которые хранятся в подвалах, погребах или на балконах, часто страдают от мороза. Подмерзшая свекла, капуста или морковь теряют свой вкус и полезные свойства, а иногда совсем становятся непригодными для приготовления.

Но не спешите выбрасывать картофель: даже подмерзшие клубни еще можно использовать. Узнайте, что делать, если картофель замерз на балконе.

Замерзший картофель: можно ли его есть и как его спасти

Когда картофель подвергается морозу, вода внутри клеток превращается в лед, разрушая их структуру. Поэтому клубни становятся мягкими, губчатыми и меняют свой вкус.

Одновременно в картофеле повышается содержание сахаров, таких как фруктоза и сахароза, поэтому он приобретает сладковатый привкус. Если замороженный картофель медленно размораживать, его вкус становится более выраженным, а блюда могут получиться пресными или даже слишком сладкими.

Хорошая новость: такой картофель безопасен для здоровья. Главное — правильно его разморозить, чтобы не испортить вкус.

Что делать с замерзшим картофелем

Быстрое оттаивание в горячей воде — окуните клубни в воду, нагретую до 60 °C, на несколько минут. Затем очистите и промойте картофель. Так сладкий привкус станет менее заметным, и клубни подойдут для приготовления дерунов, запеканок или тушеных блюд. Не подходит для супов и жарки — из-за поврежденных клеток картофель быстро разваривается в супах и борщах, а при жарке темнеет и теряет вкус. Альтернативное использование — в сельской местности замерзшие клубни можно отдать скоту, изготовить из них крахмал или пустить на домашний спирт. Частично подмерзший картофель — если клубни лишь немного подмерзли, лучше не оставлять их надолго и сразу приготовить или переработать.

Как предотвратить замерзание картофеля

Чтобы избежать проблем, покупайте картофель до наступления морозов и храните его в помещении со стабильной температурой. Погреб должен быть утепленным, без резких перепадов, тогда клубни останутся свежими.

Балконы, веранды или открытые склады не подходят — после морозной ночи часть запасов может замерзнуть.

Частые колебания температуры портят картофель, делают его мягким и сокращают срок хранения. Для продолжительного хранения можно использовать термопакеты, утеплительные материалы или помещения с легким обогревом, чтобы поддерживать стабильную температуру.