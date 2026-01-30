ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
2 хв

Замерзла картопля у вашій коморі: коли можна їсти, а коли — ні

Ця зима виявилася особливо морозною, і холод став справжнім випробуванням не лише для опалення і теплопостачання, а й для збереження продуктів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи безпечно їсти замерзлу картоплю

Чи безпечно їсти замерзлу картоплю / © pexels.com

Овочі, які зберігаються в підвалах, льохах або на балконах, часто страждають від морозу. Підмерзлі буряки, капуста чи морква втрачають свій смак і корисні властивості, а іноді зовсім стають непридатними для приготування.

Але не поспішайте викидати картоплю: навіть підмерзлі бульби ще можна використати. Дізнайтеся, що робити, якщо картопля замерзла на балконі.

Замерзла картопля: чи можна її їсти та як її врятувати

Коли картопля піддається морозу, вода всередині клітин перетворюється на лід, руйнуючи їхню структуру. Через це бульби стають м’якими, губчастими і змінюють свій смак.

Одночасно в картоплі підвищується вміст цукрів, як-от фруктоза й сахароза, тому вона набуває солодкуватого присмаку. Якщо заморожену картоплю повільно розморожувати, її смак стає більш вираженим, а страви можуть вийти прісними або навіть занадто солодкими.

Гарна новина: така картопля безпечна для здоров’я. Головне — правильно її розморозити, щоб не зіпсувати смак.

Що робити з замерзлою картоплею

  1. Швидке відтавання в гарячій воді — занурте бульби у воду, нагріту до 60 °C, на кілька хвилин. Потім очистіть і промийте картоплю. Так солодкий присмак стане менш помітним, і бульби підійдуть для приготування дерунів, запіканок чи тушкованих страв.

  2. Не підходить для супів і смаження — через пошкоджені клітини картопля швидко розварюється у супах і борщах, а під час смаження темніє та втрачає смак.

  3. Альтернативне використання — у сільській місцевості замерзлі бульби можна віддати худобі, виготовити з них крохмаль або пустити на домашній спирт.

  4. Частково підмерзла картопля — якщо бульби лише трохи підмерзли, краще не залишати їх надовго та одразу приготувати або переробити.

Як запобігти замерзанню картоплі

Щоб уникнути проблем, купуйте картоплю до настання морозів і зберігайте її в приміщенні зі стабільною температурою. Льох має бути утепленим, без різких перепадів, тоді бульби залишаться свіжими.

Балкони, веранди чи відкриті склади не підходять — після морозної ночі частина запасів може замерзнути.

Часті коливання температури псують картоплю, роблять її м’якою і скорочують термін зберігання. Для тривалого зберігання можна використовувати термопакети, утеплювальні матеріали або приміщення з легким обігрівом, щоб підтримувати стабільну температуру.

Дата публікації
Кількість переглядів
367
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie