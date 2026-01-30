Чи безпечно їсти замерзлу картоплю / © pexels.com

Овочі, які зберігаються в підвалах, льохах або на балконах, часто страждають від морозу. Підмерзлі буряки, капуста чи морква втрачають свій смак і корисні властивості, а іноді зовсім стають непридатними для приготування.

Але не поспішайте викидати картоплю: навіть підмерзлі бульби ще можна використати. Дізнайтеся, що робити, якщо картопля замерзла на балконі.

Замерзла картопля: чи можна її їсти та як її врятувати

Коли картопля піддається морозу, вода всередині клітин перетворюється на лід, руйнуючи їхню структуру. Через це бульби стають м’якими, губчастими і змінюють свій смак.

Одночасно в картоплі підвищується вміст цукрів, як-от фруктоза й сахароза, тому вона набуває солодкуватого присмаку. Якщо заморожену картоплю повільно розморожувати, її смак стає більш вираженим, а страви можуть вийти прісними або навіть занадто солодкими.

Гарна новина: така картопля безпечна для здоров’я. Головне — правильно її розморозити, щоб не зіпсувати смак.

Що робити з замерзлою картоплею

Швидке відтавання в гарячій воді — занурте бульби у воду, нагріту до 60 °C, на кілька хвилин. Потім очистіть і промийте картоплю. Так солодкий присмак стане менш помітним, і бульби підійдуть для приготування дерунів, запіканок чи тушкованих страв. Не підходить для супів і смаження — через пошкоджені клітини картопля швидко розварюється у супах і борщах, а під час смаження темніє та втрачає смак. Альтернативне використання — у сільській місцевості замерзлі бульби можна віддати худобі, виготовити з них крохмаль або пустити на домашній спирт. Частково підмерзла картопля — якщо бульби лише трохи підмерзли, краще не залишати їх надовго та одразу приготувати або переробити.

Як запобігти замерзанню картоплі

Щоб уникнути проблем, купуйте картоплю до настання морозів і зберігайте її в приміщенні зі стабільною температурою. Льох має бути утепленим, без різких перепадів, тоді бульби залишаться свіжими.

Балкони, веранди чи відкриті склади не підходять — після морозної ночі частина запасів може замерзнути.

Часті коливання температури псують картоплю, роблять її м’якою і скорочують термін зберігання. Для тривалого зберігання можна використовувати термопакети, утеплювальні матеріали або приміщення з легким обігрівом, щоб підтримувати стабільну температуру.