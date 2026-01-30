- Дата публикации
Анна Тринчер восхитила фото с мамой-красавицей и устроила ей особый сюрприз
В семье звезды на днях был особый праздник.
Украинская певица Анна Тринчер впервые за долгое время показала свою маму.
Так, на днях Жанна Тринчер праздновала день рождения. По такому случаю ее звездная дочь устроила для нее сюрприз. В частности, поздравила тортом и шариками. Праздничными фото артистка поделилась в Instagram. Она не скрывала счастья и поразвлекалась с родной на камеру. Именинницу в этот день окружала любовь, цветы и вкусные подарки. Судя по фотоблогу Анны, этот день они провели в экзотической стране.
«Ма, с днем рождения! Самая крутая мама в мире! Моя принцесса!» — подписала нежные кадры звезда.
В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям мамы Анны Тринчер и пожелали ей всего наилучшего. А кроме того, обратили внимание на непревзойденный вид Жанны и засыпали семью комплиментами.
Мама? Выглядит, как сестра… Невероятная. С Днем рождения
Поздравление для мамочки. Она с тобой на фото, как подружка, и не скажешь, что мама твоя. Будьте счастливы
Очень красивые. С днем рождения мамочку
