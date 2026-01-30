ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
489
Время на прочтение
1 мин

Анна Тринчер восхитила фото с мамой-красавицей и устроила ей особый сюрприз

В семье звезды на днях был особый праздник.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Анна Тринчер с мамой

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер впервые за долгое время показала свою маму.

Так, на днях Жанна Тринчер праздновала день рождения. По такому случаю ее звездная дочь устроила для нее сюрприз. В частности, поздравила тортом и шариками. Праздничными фото артистка поделилась в Instagram. Она не скрывала счастья и поразвлекалась с родной на камеру. Именинницу в этот день окружала любовь, цветы и вкусные подарки. Судя по фотоблогу Анны, этот день они провели в экзотической стране.

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

Мама Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Мама Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

«Ма, с днем рождения! Самая крутая мама в мире! Моя принцесса!» — подписала нежные кадры звезда.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям мамы Анны Тринчер и пожелали ей всего наилучшего. А кроме того, обратили внимание на непревзойденный вид Жанны и засыпали семью комплиментами.

  • Мама? Выглядит, как сестра… Невероятная. С Днем рождения

  • Поздравление для мамочки. Она с тобой на фото, как подружка, и не скажешь, что мама твоя. Будьте счастливы

  • Очень красивые. С днем рождения мамочку

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук сообщила, что стала бабушкой. Звезда поделилась первыми впечатлениями после рождения внука.

Дата публикации
Количество просмотров
489
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie