Анна Тринчер восхитила фото с мамой-красавицей и устроила ей особый сюрприз

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

Реклама

Украинская певица Анна Тринчер впервые за долгое время показала свою маму.

Так, на днях Жанна Тринчер праздновала день рождения. По такому случаю ее звездная дочь устроила для нее сюрприз. В частности, поздравила тортом и шариками. Праздничными фото артистка поделилась в Instagram. Она не скрывала счастья и поразвлекалась с родной на камеру. Именинницу в этот день окружала любовь, цветы и вкусные подарки. Судя по фотоблогу Анны, этот день они провели в экзотической стране.

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

Мама Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

«Ма, с днем рождения! Самая крутая мама в мире! Моя принцесса!» — подписала нежные кадры звезда.

Реклама

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям мамы Анны Тринчер и пожелали ей всего наилучшего. А кроме того, обратили внимание на непревзойденный вид Жанны и засыпали семью комплиментами.

Мама? Выглядит, как сестра… Невероятная. С Днем рождения

Поздравление для мамочки. Она с тобой на фото, как подружка, и не скажешь, что мама твоя. Будьте счастливы

Очень красивые. С днем рождения мамочку

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук сообщила, что стала бабушкой. Звезда поделилась первыми впечатлениями после рождения внука.