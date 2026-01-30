ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Сталевий фронт Ріната Ахметова передав "Азову" засобів РЕБ на 161 млн грн

Сталевий фронт Ріната Ахметова у 2025 році закупив і передав 1-му корпусу Національної гвардії України "Азов" засоби радіоелектронної боротьби на суму 161 млн грн. Закупівлю здійснила компанія Метінвест у межах системної допомоги бойовому підрозділу.

Йдеться про мобільні та стаціонарні комплекси РЕБ, які застосовуються для придушення каналів управління ворожих дронів, зниження точності навігації та захисту позицій і техніки від повітряної розвідки та FPV-атак.

"Сьогодні РЕБ – це один із ключових елементів виживання на полі бою. Коли працює радіоелектронний захист, противник “втрачає очі й руки”. Це напряму впливає на збереження особового складу і виконання бойових завдань", – зазначив представник 1-го корпусу НГУ "Азов".

У Метінвесті пояснюють, що саме засоби РЕБ нині входять до переліку найпріоритетніших запитів від бойових підрозділів.

"Війна швидко еволюціонувала в дронову. Тому РЕБ – це не додаткова опція, а базовий захист. Ми свідомо інвестуємо в технологічні рішення, які дають системний ефект і працюють щодня, а не разово", – зазначив Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора Групи Метінвест.

Передані комплекси дозволяють підрозділам ефективніше прикривати позиції, маршрути руху та місця зосередження, знижуючи ризик ураження з повітря. Саме тому засоби радіоелектронної боротьби залишаються серед найзатребуваніших напрямів допомоги на фронті.

Загалом за 2025 рік Сталевий фронт Ріната Ахметова вже передав 1-му корпусу НГУ "Азов" допомоги на суму понад 600 млн грн.

"Сталевий фронт Ріната Ахметова" – це мілітарна ініціатива, яка консолідує допомогу всіх бізнесів SCM для Сил оборони України, де Група Метінвест виступає ключовим виробничим та логістичним хабом. У межах проєкту компанія не лише закуповує техніку і обладнання, а й виробляє з власної сталі критично важливу продукцію: мобільні сталеві укриття ("криївки"), протимінні трали, захисні екрани для бронетехніки. Загальна сума, яку Рінат Ахметов спрямував на підтримку військових і цивільних з початку повномасштабного вторгнення, становить 12,8 млрд грн.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie