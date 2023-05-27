Стало известно, где в Украине лучшая ПВО

Сейчас Украина делает все возможное, чтобы сделать максимально безопасным свое воздушное пространство.

Сейчас воздушное пространство Украины защищено недостаточно.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

«На самом деле недостаточно, потому что элементы прорыва все-таки есть. Лучше сегодня построена система противовоздушной обороны именно в Киеве и Киевской области. Там лучшая эшелонированная система – малого, среднего и большого радиуса действия привлеченные средства. Но мы понимаем, что такая система будет интегрироваться и по другим областям, в первую очередь – городам-миллионникам», — отметил он.

Но темпы снабжения влияют на это соответствующего количества средств защиты. Необходимо большее количество определенного типа комплексов – малого, среднего и большого радиуса действия.

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«Пока мы делаем первые шаги, чтобы сделать максимально безопасным наше воздушное пространство. Не исключаю, что на тот момент, когда мы получим первые F-16, у нас будет построена более надежная система, более эффективная система противовоздушной обороны. Но пока она имеет свои слабые места», — резюмировал Коваленко.

Напомним, что российские захватчики в ночь на 25 мая в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131. Силы украинской ПВО уничтожили все 36 запущенных врагом дронов.

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