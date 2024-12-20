Стефанишина прокомментировала возможные атаки на резервный сервер Украины в Польше

Министр заявила о массированной атаке "совершенно на всю инфраструктуру".

Вице-премьер — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина уклонилась от ответа на вопрос о возможных кибератаках на резервный сервер государства, расположенный в Польше.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стефанишина на пресс-конференции 20 декабря так ответила на вопрос о резервном сервере, который расположен в Польше:

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"Наши сервера расположены не в одной локации. Это была массированная атака абсолютно на всю инфраструктуру. Я бы не хотела комментировать детали".

Напомним, россияне устроили 19 декабря масштабную кибератаку на государственные реестры Украины, которые находятся в компетенции Министерства юстиции. ТСН.ua собрал все детали о кибератаке и ее последствиях.

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