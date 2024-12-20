Стефанішина прокоментувала можливі атаки на резервний сервер України в Польщі

Міністерка заявила про масовану атаку "абсолютно на всю інфраструктуру".

Віцепрем'єрка – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина ухилилася від відповіді на запитання про можливі кібератаки на резервний сервер держави, розташований у Польщі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Стефанішина на пресконференції 20 грудня так відповіла на запитання про резервний сервер, який розташований у Польщі:

"Наші сервери розташовані не в одній локації. Це була масована атака абсолютно на всю інфраструктуру. Я не хотіла б наразі коментувати деталі".

Нагадаємо, росіяни влаштували 19 грудня масштабну кібератаку на державні реєстри України, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. ТСН.ua зібрав усі деталі про кібератаку та її наслідки.

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