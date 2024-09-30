Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит связывать украинские дроновые удары по территории РФ с возможностью ответных ядерных ударов. в частности, на фоне недавнего изменения ядерной доктрины России.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Об этом рупор Кремля сказал на фоне недавнего изменения ядерной доктрины России. По словам Пескова, Россия приняла важные решения.

"Ну, честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важен. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом, но СВО продолжается своим ходом, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки", — говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Песков также анонсировал оглашение списка западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины РФ.

Читайте также: