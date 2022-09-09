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Терехов рассказал об обстреле Харькова: первые подробности

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Терехов рассказал об обстреле Харькова: первые подробности

Фото: Pexels

Произошел обстрел Киевского района Харькова

"Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет. Предварительно - обстрел велся реактивными системами залпового огня", - говорится в сообщении. 

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