Дебют Роналду не удался: "Манчестер Юнайтед" уступил "Реалу Сосьедад" в Лиге Европы

В четверг, 8 сентября, в первом туре группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23 "Манчестер Юнайтед" встречался с "Реалом Сосьедад".

"Манчестер Юнайтед" уступил "Реалу Сосьедад" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 0:1 .

В первом тайме "манкунианцы" открыли счет — отличился Криштиану Роналду. Однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Португалец впервые в карьере принимал участие в матче Лиги Европы.

На 59-й минуте Браис Мендес реализовал пенальти и подарил испанскому клубу минимальную победу.

В другом матче группы E "Омония" уступила "Шерифу" со счетом 0:3.

Уже на 2-й минуте Аканби открыл счет по передаче эксголкипера "Динамо" Максима Коваля. Еще два гола в составе "Шерифа" забили Ияи Атимвен и Мухаммед Диоп.

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус вышел на замену и не сумел спасти команду от разгромного поражения.

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 15 сентября: "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет против "Шерифа", а "Реал" Сосьедад дома примет "Омонию".

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