"Арсенал" с Зинченко стартовал с победы в Лиге Европы

В четверг, 8 сентября, в первом туре группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23 лондонский "Арсенал" встречался со швейцарским "Цюрихом".

Лондонский "Арсенал" на выезде победил швейцарский Цюрих в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 2:1 .

Гости открыли счет на 16-й минуте — точным ударом отличился Маркиньос. Однако под занавес первого тайма "Цюрих" сравнял счет. На 44-й минуте Мирлинд Крэйз реализовал пенальти.

Перед началом второго тайма объявили минуту молчания в память королевы Великобритании Елизаветы II, которая сегодня ушла из жизни в возрасте 96 лет.

Во второй половине противостояния "канонирам" удалось вырвать победу — на 62-й минуте отличился Эдди Нкетия.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко начал встречу на скамье запасных. Он вышел на поле на 69-й минуте. Этот матч стал дебютным в составе лондонцев для украинцев в еврокубках.

Другой матч группы A между ПСВ и "Буде-Глимтом" завершился боевой ничьей — 1:1 .

В следующем туре группового этапа Лиги Европы "Арсенал" будет принимать ПСВ, а "Цюрих" отправится в гости у "Буде-Глимту".

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