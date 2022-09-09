Терехов розповів про обстріл Харкова: перші подробиці

Здійснено обстріл Київського району Харкова
"Потрапляння до приватного сектору. На щастя, без постраждалих, але частково зруйновано кілька домоволодінь. Пожеж немає. Попередньо — обстріл вівся реактивними системами залпового вогню", — йдеться у повідомленні.
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