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Терехов розповів про обстріл Харкова: перші подробиці

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Терехов розповів про обстріл Харкова: перші подробиці

Фото: Pexels

Здійснено обстріл Київського району Харкова

"Потрапляння до приватного сектору. На щастя, без постраждалих, але частково зруйновано кілька домоволодінь. Пожеж немає. Попередньо — обстріл вівся реактивними системами залпового вогню", — йдеться у повідомленні.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1402
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