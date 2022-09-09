План санкцій проти Росії виконаний на 70% - ОП

Єрмак наголосив, що санкційний тиск на Росію має лише посилюватися.

План санкцій проти РФ виконаний на 70%, "але потрібно добиватися більшого й готувати відповідні пропозиції".

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії, яку очолюють сам керівник ОП і ексрадник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол.

Єрмак подякував членам групи за продуктивну роботу – виконанням на 70% Плану дій, представленого у квітні.

Також він подав нові ідеї для обговорення. Насамперед ідеться про документ щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму. Єрмак визнав, що це непростий процес, але не варто зупинятися, тому що Росія є терористичною державою.

Іще одним важливим питанням керівник ОП назвав заборону на отримання віз російськими громадянами. Він зауважив, що Єврокомісія запропонувала призупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ, але потрібно добиватися більшого й готувати відповідні пропозиції.

"Росіяни, ці нелюди, взагалі не мають права бути серед цивілізованих громадян країн Заходу. Ви можете собі уявити, щоб російські жінки телефонували своїм чоловікам і казали вбивати й ґвалтувати українців? Це реальні переговори, перехоплені нашою розвідкою. А потім ці ж російські жінки просто приїжджають до Європи полежати на пляжах і походити до музеїв. Це абсолютно неправильно", – переконаний керівник Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що РНБО ввела санкції проти 606 високопосадовців РФ.

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