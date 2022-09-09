"Ідеальний урок історії": в ОП прокоментували контрнаступ на Харківщині

За словами Подоляка, окупанти надовго мають запам'ятати, чому їм не варто потикатися до України.

На різних напрямках фронту, включно з Харківським, Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Урок, що має закарбуватися в наступних поколінь на рівні безумовного рефлексу. Він складається з одного пункту: 1. Ніколи не дивись у бік кордону з Україною. Ніколи…", – написав Подоляк у Тwitter.

Раніше Подоляк відреагував на паніку пропагандистів та брехню Міноборони про "спланований відхід" армії РФ.

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