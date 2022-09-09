План санкций против России выполнен на 70% – ОП

Ермак подчеркнул, что санкционное давление на Россию должно только усиливаться.

План санкций против РФ выполнен на 70%, "но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения".

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече Международной экспертной группы по санкциям против России, которую возглавляют сам руководитель ОП и экс-советник президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол.

Ермак поблагодарил членов группы за производительную работу – выполнение на 70% Плана действий, представленного в апреле.

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Также он представил новые идеи для обсуждения. В первую очередь речь идет о документе о признании России государством – спонсором терроризма. Ермак признал, что это непростой процесс, но не стоит останавливаться, потому что Россия является террористическим государством.

Еще одним важным вопросом руководитель ОП назвал запрет на получение виз российскими гражданами. Он отметил, что Еврокомиссия предложила приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ, но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения.

"Россияне, эти изверги, вообще не имеют права быть среди цивилизованных граждан стран Запада. Вы можете себе представить, чтобы российские женщины звонили по телефону своим мужчинам и говорили убивать и насиловать украинцев? Это реальные переговоры, перехваченные нашей разведкой. А потом эти же российские женщины просто приезжают в Европу полежать на пляжах и походить в музеи. Это абсолютно неправильно", – убежден руководитель Офиса президента.

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против 606 чиновников РФ.

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