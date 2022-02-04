Тройное ДТП в Одессе: людей из изуродованной машины спасали прохожие

На месте инцидента работали медики и полиция.
В Одессе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, пассажиров зажало в салоне.
Серьезное ДТП произошло утром, 4 февраля, в Суворовском районе, сообщают местные Telegram-каналы.
"ДТП с пострадавшими возле ТЦ "Суворовский", в сторону поселка Котовского", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как машину буквально смяло. Неравнодушные одесситы пытались вытащить пассажиров, которых зажало и в кузове черного автомобиля. На месте аварии работали медики и полиция.
Напомним, в Херсонской области, близи села Тягинка, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, четверо получили травмы.
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