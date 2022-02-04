Тройное ДТП в Одессе: людей из изуродованной машины спасали прохожие

Тройное ДТП в Одессе: людей из изуродованной машины спасали прохожие

На месте инцидента работали медики и полиция.

В Одессе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, пассажиров зажало в салоне.

Серьезное ДТП произошло утром, 4 февраля, в Суворовском районе, сообщают местные Telegram-каналы.

"ДТП с пострадавшими возле ТЦ "Суворовский", в сторону поселка Котовского", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как машину буквально смяло. Неравнодушные одесситы пытались вытащить пассажиров, которых зажало и в кузове черного автомобиля. На месте аварии работали медики и полиция.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 3 февраля 2022 года

Напомним, в Херсонской области, близи села Тягинка, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, четверо получили травмы.

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