Потрійна ДТП в Одесі: людей з понівеченої машини рятували перехожі

Потрійна ДТП в Одесі: людей з понівеченої машини рятували перехожі

На місці інциденту працювали медики та поліція.

В Одесі зіткнулися два легкові автомобілі і вантажівка, пасажирів затисло в салоні.

Серйозна ДТП сталася вранці, 4 лютого, в Суворовському районі, повідомляють місцеві Telegram-канали.

"ДТП з постраждалими біля ТЦ" Суворовський", у бік селища Котовського", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як машину буквально зім’яло. Небайдужі одесити намагалися витягти пасажирів, яких затисло и в кузові чорного автомобіля. На місці аварії працювали медики і поліція.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 3 лютого 2022 року

Нагадаємо, у Херсонській області, поблизу села Тягинка, сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій одна людина загинула, четверо отримали травми.

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