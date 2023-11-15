Удар РФ по Селидову: ГСЧС показала кадры с места попадания (видео)

В Селидово Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы на месте попадания вражеской ракеты в жилой дом. Спасатели показали кадры с места трагедии.

Видео обнародовало ГСЧС.

ГСЧС показала видео с места удара по Селидовому

Напомним, в ночь на 15 ноября Россия нанесла удар по многоэтажке в городе Селидово Покровского района Донецкой области. По состоянию на утро известно об одной жертве, под завалами может оставаться по меньшей мере еще один человек.

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