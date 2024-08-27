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Удары Украины по территории РФ: Умеров назвал две главные задачи атак

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Удары Украины по территории РФ: Умеров назвал две главные задачи атак

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: Associated Press

Украина просит партнеров разрешить избивать их оружием в глубь России.

Удары Украины по территории РФ позволят ослабить военную мощь страны-террористки и отодвинуть агрессора от границ.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время форума "Украина 2024.Независимость" во вторник, 27 августа.

"Мы просим от партнеров одобрения об использовании западного оружия для ударов по военным объектам на территории врага. Это позволит нам ослабить военную мощь и отодвинуть агрессора от наших границ. Наш симметричный ответ этому – это наращивать свои военные способности, чтобы давать отпор на каждый обстрел и угрозу", — отметил он.

Напомним, по данным издания Politico, Украина передаст США список целей в РФ, по которым она хочет ударить дальнобойным оружием.

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