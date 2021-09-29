Украина полностью перейдет на е-больничные уже с 1 октября

Украина полностью перейдет на е-больничные уже с 1 октября

Внедрение электронной больничных должно побороть "индустрию" продажи фиктивных листков нетрудоспособности.

С 1 октября Украина полностью перейдет на электронные больничные. Оформление всех листков нетрудоспособности будет проходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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"За 8 месяцев этого года получено для выплат листков нетрудоспособности на сумму почти 10 млрд грн. Сотрудники Фонда физически способны проверить не более 10% больничных. Поэтому "индустрия" продажи фиктивных листков в Украине традиционно довольно масштабная", — отметил нардеп.

Радуцкий убежден, что внедрение е-больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией.

"Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника", — пояснил он.

Так, по состоянию на 27 сентября 137 тыс. медицинских работников прошли онлайн обучение, 2,9 тыс. медучреждений уже оформляют электронные больничные. Всего с начала работы системы оформлено почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. По словам нардепа, всего 100 больниц пока не смогли ввести е-больничные.

Напомним, что Украина должна перейти на электронные больничные еще от 1 сентября, однако внедрение отложили на месяц.

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