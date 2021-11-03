Украина прошла пик коронавируса: графики

Коронавирусная инфекция достигла своего пика в Украине еще на прошлой неделе, говорит аналитик.

В Украине пик вспышки коронавируса пошел на спад. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети системный аналитик Евгений Истребин.

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"Судя по графикам, мы прошли пик на прошлой неделе. Пошло снижение положительности и положительных тестов по стране в целом. Особенно это заметно по Харьковской области, которая стартовала среди первых", – написал он и опубликовал данные лабораторных центров о количестве инфицированных в Украине.

данные лабораторных центров/Евгений Истребин

Данные о ситуации с коронавирусом в Харьковской области.

данные лабораторных центров/Евгений Истребин

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у трех регионах, а именно в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, которые первыми попали в "красную" зону, ситуация с COVID-показателями начинает улучшаться.

В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что хотя Украине удалось остановить стремительный рост госпитализации и смертности от осложнений коронавируса, но риск повторной вспышки все еще актуален.

Стоит отметить, что многие врачи ожидают, что ситуация с коронавирусом в Украине еще ухудшится, поэтому медики готовятся к напряженному ноябрю.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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