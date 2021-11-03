Україна пройшла пік коронавірусу: графіки

Коронавірусна інфекція досягла свого піку в Україні ще минулого тижня ,каже аналітик.

В Україні пік спалаху коронавірусу пішов на спад. Таку думку висловив на своїй сторінці в соцмережі системний аналітик Євген Істребін.

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"Судячи з графіків, ми пройшли пік минулого тижня. Пішло зниження позитивності та позитивних тестів по країні загалом. Особливо це помітно по Харківській області, яка стартувала серед перших", - написав він і опублікував дані лабораторних центрів про кількість інфікованих в Україні.

дані лабораторних центрів / Євген Істребін

Дані про ситуацію з коронавірусом у Харківській області.

дані лабораторних центрів / Євген Істребін

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що у трьох регіонах, а саме в Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях, які першими потрапили до "червоної" зони, ситуація з COVID-показниками починає покращуватися.

Водночас керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко вважає, що хоч Україні наразі вдалося зупинити стрімке зростання госпіталізації та смертності від ускладнень коронавірусу, але ризик повторного спалаху все ще актуальний.

Варто зазначити, що чимало лікарів очікують, що ситуація з коронавірусом в Україні ще погіршиться, то ж медики готуються до напруженого листопада.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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