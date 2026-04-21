Украинские ветераны будут учиться в Йельском университете по лидерской программе от Фонда Виктора Пинчука

Фонд Виктора Пинчука запускает первую международную лидерскую программу Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP), специально созданную для украинских ветеранов и ветеранок.

Как отмечают в пресс-службе фонда, программа направлена на развитие лидерского потенциала завершивших службу защитников Украины через доступ к образовательным практикам мирового уровня и должна стать одним из ключевых элементов долгосрочной стратегии Фонда по развитию лидерства в Украине.

"Те, кто защищал Украину, уже продемонстрировали исключительные лидерские качества. Они заслуживают все лучшее – лучшее образование, реабилитацию мирового уровня и высокие стандарты поддержки во всех сферах. Эта лидерская программа в Йельском университете предоставляет им доступ к лучшему глобальному обучению. Менторство профессоров мирового уровня вдохновит наших героев сам убежден, что преподавателям Йельского университета и, собственно, всем нам есть чему поучиться у них", - отметил основатель фонда, бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Пилотной фазой программы станет сотрудничество со Школой глобальных дел Йельского университета (Yale Jackson School of Global Affairs), которая готовит лидеров к работе с глобальными вызовами. В рамках этой программы первая группа из 15 украинских ветеранов и ветеранок отправится на интенсивное обучение в США в конце апреля 2026 года.

Участники проекта будут работать с ведущими преподавателями и практиками в области лидерства, стратегического мышления и принятия решений в сложных средах. Полученные знания смогут применять во всех сферах жизни: военной службе, общинах, бизнесе и гражданском обществе.

"Для нас большая честь приветствовать этих ветеранов в стенах Йель Джексон. Наши преподаватели и старшие научные сотрудники являются ведущими экспертами по истории, экономике, политическим наукам и практике международных отношений – и они предложат участникам новый взгляд как на их предыдущий опыт, так и на будущие возможности", – отметил профессор международных дел и декан Школы глобальный.

Отметим, что школа глобальных дел Джексона Йельского университета является профессиональным учебным заведением, предлагающим междисциплинарные академические программы для подготовки лидеров в сфере международных отношений и глобальной политики. Ее магистерские программы включают Master of Public Policy и Master of Advanced Study in Global Affairs, а также ряд общих и бакалаврских программ.

Напомним, что Фонд Виктора Пинчука уже в течение двух десятилетий поддерживает развитие нового поколения лидеров в Украине через такие программы как лидерские семинары Aspen, крупнейшую стипендиальную программу в стране Завтра.UA и международную программу WorldWideStudies. Теперь их дополнит и лидерская программа UVLP.

Также UVLP станет частью инициатив Виктора и Елены Пинчуков, ориентированных на ветеранов и военных: сеть высокотехнологичной физической реабилитации военных и ветеранов RECOVERY, программу поддержки психического здоровья военных, ветеранов и их семей ВОЗВРАЩЕНИЯ, а также Message from the Frontline высокопоставленными должностными лицами.