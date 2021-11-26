Украину накроет штормовой ветер: где и когда ждать непогоду

Украину накроет штормовой ветер: где и когда ждать непогоду

В Украине объявлено штормовое предупреждение.

В Украине погода 26 ноября будет ветреной, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Мощный ветер ожидается в ближайшие часы на всей территории Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 26 ноября, а также ночью и утром 27 ноября, ветер будет достигать порывов 15-20 м/с, на высокогорье Карпат — 25-30 м/с. В этой связи объявлен I уровень опасности, "желтый".

Согласно прогнозу, осадков в основном не предполагается 26 ноября. Дождь будет только на Закарпатье, Львовщине и Волыни. В Карпатах – дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха днем в регионах будет от +4-9 градусов. В южных регионах и Закарпатье будет теплее всего — вплоть до +9 градусов.

В Киеве 26 ноября облачно, но без осадков. Столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла.

Напомним, 25 ноября в Карпатах температура воздуха опустилась до -8 градусов мороза. На высокогорье лежит снег.

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