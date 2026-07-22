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Украину накроет сильная непогода: где синоптики предупредили об опасности
Одесскую область накроет непогода. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и сильный ветер.
В Одесской области объявлен I уровень опасности (желтый) в связи с ухудшением погодных условий. До конца суток 22 июля и в течение 23 июля в регионе прогнозируются сильные дожди, грозы и порывы ветра со скоростью 15–20 м/с.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
По прогнозу синоптиков, днём 23 июля аналогичные погодные условия ожидаются также в Крыму. Там также прогнозируются сильные дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с.
«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что украинцев ждет контрастная погода: от сильных ливней и гроз до жарких +34°. Рассказываем, в каких регионах осадков будет больше всего и когда ожидать потепления.