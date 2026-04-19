Украину после войны захлестнет волна массовой стрельбы: Портников назвал причины

После войны в Украине может резко возрасти количество инцидентов с применением огнестрельного оружия на улицах, которые не обязательно будут связаны с терроризмом.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

«Я думаю, что после войны у нас будет очень много инцидентов с огнестрельным оружием. После нескольких таких случаев массовой стрельбы будут десятки смертей, и люди забудут о свободном ношении огнестрельного оружия как факте на десятилетие. Просто потому, что будут наблюдать похороны за похоронами. Это будет нормальным фоном послевоенной жизни», — заявил Портников.

По его словам, сообщения о массовых стрельбах могут стать регулярными, при этом такие инциденты не будут носить характер террористических атак.

«В той или иной ситуации будет сообщено о массовой стрельбе и это не было террористическим актом. Почему? Будет очень много людей, которые придут с фронта, у которых будет трудная социализация, им будет сложно находить себя в обществе и это абсолютно нормально для послевоенного времени», — отметил Портников.

Он добавил, что продолжительное участие в боевых действиях может иметь серьезные психологические последствия.

«Ведь когда человек воюет 7-8 лет или больше может быть психологически травмирован, но при этом знать как владеть оружием и как его достать», — пояснил журналист.

Портников подчеркнул, что пережитые травмы и опыт насилия могут существенно повлиять на общество после войны, в частности, поставить точку в дискуссиях о свободном обращении оружия.

«Такой будет послевоенная Украина. После таких 3-5 эпизодов массовых расстрелов разговоры о ношении огнестрельного оружия у травмированного общества закончатся навсегда. Именно вопросы жизни и смерти зададут точку над этими дискуссиями», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что 58-летний житель Киева, устроивший стрельбу на улице в Голосеевском районе столицы, поджег свою квартиру.

Мы ранее информировали, что в Киеве по факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе возбуждено уголовное производство по статье террористический акт.