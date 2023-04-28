Украсьте свой двор: список цветов, которые стоит посадить возле дома

Цветы у дома всегда смотрятся эстетично и красиво. Некоторые растения даже могут служить оберегом. Какие цветы посадить, чтобы цвели все лето и радовали глаз — читайте в материале ТСН.ua.

Правила посадки: с чего начать

Очень важно учесть некоторые моменты перед тем, как начинать высадку цветов. Прежде всего, обратите внимание на то, с какой стороны дома расположены окна. Если с южного, тогда стоит усадить перед ними высокорослые кусты или деревья, которые в жаркую погоду создадут приятную тень.

Количество света – еще один важный фактор. Одни растения любят прямое солнце, тогда как другим солнечные лучи могут навредить. Этот фактор также учитывают, когда растения пересаживают с места на место.

О почве на участке тоже нужно подумать. У каждого цветка есть свои предпочтения. Одним лучше расти в черноземе, другие любят рыхлые и легкие почвы. Не менее важным фактором является кислотность почвы.

Составляющая ухода за цветами — поливка. Узнайте, насколько обильно и часто нужно поливать те или иные растения. Потому что если вы посадите на прямом солнце те цветы, которые любят влагу, их придется очень часто поливать.

Какие цветы посадить, чтобы радовали глаз у дома

Петуния. Обычно это растение сажают в горшках и ставят на террасе. Но она будет смотреться прекрасно и в саду. Семена на рассаду рекомендуется высевать по поверхности. Через неделю-две появятся первые лестницы. Как только закончатся заморозки, петунию можно высаживать в открытый грунт. Между растениями обязательно сохраняется расстояние 30-35 см. Петуния при правильном уходе будет цвести от весны и до осени.

Лаванда. Всходы этого растения появляются через 14 дней после высева, а в землю его можно высаживать уже тогда, когда пройдут весенние заморозки. Лаванда любит солнце, а своим запахом она будет отпугивать от дома комаров, мух, насекомых, моль и других вредителей. Поэтому ее рекомендуют сажать под окнами спальни или детской. Цветет она будет до октября.

Астры. Эти цветы могут быть разных форм, размеров и цветов. Многолетних только сортов существует более 500. Растут астры в саду с мая по ноябрь (здесь все зависит от выбранного сорта). Поэтому даже в конце осени сад будет оставаться цветным и ярким. Размножаются цветки астры из семян, делением куста или черенкованием. Растут они быстро и довольно густо. Для них подходит легкая и некислая почва, тогда астры разрастутся по всему саду.

Тысячелистник. Это не просто лекарственное растение, оно также имеет нежные белые цветочки. А сегодня существует немало декоративных форм. Тысячелистник неприхотлив, хорошо растет даже на каменистых, бедных, но правильно дренированных почвах. Декоративный тысячелистник бывает не только белым (может быть красным, желтым, розовым). Непрерывно цветет с июня до сентября. Легко выдерживает холод или затяжную засуху. Поэтому даже если не ухаживать за этим растением, оно выживет.

Флоксы. Цветы отличаются разными формами, размерами и оттенками, а еще имеют невероятно приятный запах. Флоксы различают весенне- и летнецветущие, кустовые, почвопокровные, поэтому выбрать из чего. Растение хорошо чувствует себя на любых почвах и может без проблем перенести зиму. Если сажать флоксы группкой, можно создать красивый ансамбль. Хорошо растут повсюду, кроме крутых склонов и приствольных кругов деревьев.

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