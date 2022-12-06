"Укрзализныця" сообщает о задержках поездов

Сегодня планируют вернуться к графикам.
По состоянию на утро 6 декабря в Украине с задержками следуют 15 поездов.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
"Имеем напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику", — говорится в сообщении.
В то же время 15 поездов задерживаются более чем на пол часа, а самое большое опоздание имеют:
- №191/192 Одесса — Краматорск (+3 ч 59 мин);
- №91/92 Одесса — Харьков (+3 ч 59 мин);
- №101/102 Херсон — Киев (+1 ч 50 мин);
- №25/26 Одесса — Рахов (+1 час 02 мин).
Отмечается, что пассажирам, прибывшим ночью (в частности из краматорского рейса в Киев), организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой "Крепости незламности".
Напомним, что такая ситуация с задержками поездов – это следствие очередной массированной атаки, которую РФ совершила 5 декабря. Снова от обстрела пострадали объекты энергетической инфраструктуры в трех областях – Киевской, Одесской и Винницкой.
В результате очередного массированного ракетного обстрела РФ 5 декабря погибли четверо украинцев. Во многих регионах Украины для стабилизации энергосистемы пришлось перейти к аварийным отключениям электричества.
В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия 5 декабря выпустила по Украине 70 ракет, большинство из которых удалось сбить.
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