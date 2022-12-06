"Укрзализныця" сообщает о задержках поездов

Сегодня планируют вернуться к графикам.

По состоянию на утро 6 декабря в Украине с задержками следуют 15 поездов.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Имеем напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику", — говорится в сообщении.

В то же время 15 поездов задерживаются более чем на пол часа, а самое большое опоздание имеют:

№191/192 Одесса — Краматорск (+3 ч 59 мин);

№91/92 Одесса — Харьков (+3 ч 59 мин);

№101/102 Херсон — Киев (+1 ч 50 мин);

№25/26 Одесса — Рахов (+1 час 02 мин).

Отмечается, что пассажирам, прибывшим ночью (в частности из краматорского рейса в Киев), организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой "Крепости незламности".

Напомним, что такая ситуация с задержками поездов – это следствие очередной массированной атаки, которую РФ совершила 5 декабря. Снова от обстрела пострадали объекты энергетической инфраструктуры в трех областях – Киевской, Одесской и Винницкой.

В результате очередного массированного ракетного обстрела РФ 5 декабря погибли четверо украинцев. Во многих регионах Украины для стабилизации энергосистемы пришлось перейти к аварийным отключениям электричества.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия 5 декабря выпустила по Украине 70 ракет, большинство из которых удалось сбить.

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