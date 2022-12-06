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"Укрзалізниця" повідомляє про затримки потягів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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"Укрзалізниця" повідомляє про затримки потягів

Фото: Associated Press

Сьогодні планують повернутися до графіків.

Станом на ранок 6 грудня в Україні з затримками прямують 15 потягів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Маємо напругу на всіх ділянках, тож "витягуємо" вчорашні спізнення та повертаємось до графіка", - йдеться у повідомленні.

Водночас наразі 15 потягів затримуються на понад пів години, а найбільшу затримку мають:

  • №191/192 Одеса — Краматорськ (+3 год 59 хв); 
  • №91/92 Одеса — Харків (+3 год 59 хв); 
  • №101/102 Херсон — Київ (+1 год 50 хв);
  • №25/26 Одеса — Рахів (+1 год 02 хв).

Зазначається, що пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва) організовано розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій "Фортеці незламності".

Нагадаємо, що така ситуація з затримками потягів - це наслідок чергової масованої атаки, яку РФ здійснила 5 грудня. Знову від обстрілу постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури у трьох областях - Київській, Одеській та Вінницькій. 

Внаслідок чергового масованого ракетного обстрілу РФ 5 грудня загинуло четверо українців. У багатьох регіонах України для стабілізації енергосистеми також довелося перейти до аварійних відключень електрики.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія 5 грудня випустила по Україні 70 ракет, більшість з яких вдалося збити. 

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Дата публікації
Перегляди
549
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