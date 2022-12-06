"Укрзалізниця" повідомляє про затримки потягів

Сьогодні планують повернутися до графіків.
Станом на ранок 6 грудня в Україні з затримками прямують 15 потягів.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"Маємо напругу на всіх ділянках, тож "витягуємо" вчорашні спізнення та повертаємось до графіка", - йдеться у повідомленні.
Водночас наразі 15 потягів затримуються на понад пів години, а найбільшу затримку мають:
- №191/192 Одеса — Краматорськ (+3 год 59 хв);
- №91/92 Одеса — Харків (+3 год 59 хв);
- №101/102 Херсон — Київ (+1 год 50 хв);
- №25/26 Одеса — Рахів (+1 год 02 хв).
Зазначається, що пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва) організовано розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій "Фортеці незламності".
Нагадаємо, що така ситуація з затримками потягів - це наслідок чергової масованої атаки, яку РФ здійснила 5 грудня. Знову від обстрілу постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури у трьох областях - Київській, Одеській та Вінницькій.
Внаслідок чергового масованого ракетного обстрілу РФ 5 грудня загинуло четверо українців. У багатьох регіонах України для стабілізації енергосистеми також довелося перейти до аварійних відключень електрики.
Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія 5 грудня випустила по Україні 70 ракет, більшість з яких вдалося збити.
Читайте також:
- Масований ракетний удар 5 грудня: Зеленський розповів про роботу ППО та назвав кількість загиблих
- Фейгін здивував неочікуваним висновком щодо ракетної атаки Росії 5 грудня
- Данілов розповів про "прописку" ракети, що впала в Молдові