Данілов розповів про "прописку" ракети, що впала в Молдові

Данілов наголосив, що через злочинні дії РФ у безпеці не може бути жодна держава, що межує з Україною.

Ракета, яка сьогодні впала на території Молдови під час масованого обстрілу України, "точно мала стосунок до РФ".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, через постійні ракетні обстріли РФ у безпеці не може бути жодна країна, що межує з Україною.

"Я не говоритиму про те, що відбувалося на території Польщі. Але на території Молдови точно впала ракета, яка має відношення до РФ. Ми розуміємо, якої давності ракети вони починають жбурляти і наскільки вони точні. Деякі з них (ракет. – Ред.) "народилися" в один рік зі мною", – сказав Данілов.

На його думку, в Росії практично не залишилося сучасних ракет.

Нагадаємо, що сьогодні під час нового масованого ракетного обстрілу Росією України на території Молдови, біля міста Бричани, знову впала ракета. За інформацією молдовських ЗМІ, це була ракета С-300.

Також у Молдові знову попередили про можливі відключення світла.

У МЗС України відреагували на цей інцидент, наголосивши, що Росія несе величезні загрози безпеці сусідніх з Україною держав.

Минулого разу російська ракета впала в Молдові 31 жовтня. Інцидент трапився у північній частині населеного пункту Наславча, що на кордоні з Україною. Ще три російські ракети перетнули повітряний простір Молдови 10 жовтня.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Молдова не збиває російські ракети, які порушили її повітряний простір.