Бразилія – Південна Корея: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Фаворит нинішнього Мундіалю перевірить на міцність одну з головних сенсацій турніру.

У понеділок, 5 грудня, в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії зіграє з Південною Кореєю.

Поєдинок відбудеться на "Стадіоні 974" у Досі. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Бразильці достроково вийшли до плейоф після двох перемог на старті турніру – команда Тіте завдала поразок сербам (2:0) і швейцарцям (1:0). Сенсаційна поразка в останньому турі від Камеруну (1:0) не завадила "селесао" посісти перше місце в групі.

Південна Корея розпочала Мундіаль нічиєю з Уругваєм (0:0), після чого поступилася Гані (2:3). Несподівана перемога над Португалією в заключному турі вивела азіатів до плейоф з другої сходинки.

Де дивитися матч Бразилія – Південна Корея

На території України поєдинок у прямій трансляції ексклюзивно транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Пряму радіотрансляцію зустрічі можна слухати на Радіо Промінь. Текстова онлайн-трансляція матчу Бразилія – Південна Корея буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Бразилія – Південна Корея

Абсолютним фаворитом майбутньому поєдинку очікувано є команда Бразилії. На її перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,30. Нічия – 5,60. Імовірність успіху південнокорейців після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 12,50.

На прохід бразильців до 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,12. Підсумковий тріумф Південної Кореї – 6,90.

Додамо, що у чвертьфіналі переможець пари Бразилія – Південна Корея позмагається із сильнішим в дуелі Японія – Хорватія, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 5 грудня, але о 17:00 за київським часом.

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