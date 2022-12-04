Бразилія – Південна Корея: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Бразилії та Південної Кореї.

У понеділок, 5 грудня, в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії зіграє з Південною Кореєю.

Поєдинок відбудеться на "Стадіоні 974" у Досі. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Бразильці достроково вийшли до плейоф після двох перемог на старті турніру – команда Тіте завдала поразок сербам (2:0) і швейцарцям (1:0). Сенсаційна поразка в останньому турі від Камеруну (1:0) не завадила "селесао" посісти перше місце в групі.

в останньому турі від Камеруну (1:0) не завадила "селесао" посісти перше місце в групі. Південна Корея розпочала Мундіаль нічиєю з Уругваєм (0:0), після чого поступилася Гані (2:3). Несподівана перемога над Португалією в заключному турі вивела азіатів до плейоф з другої сходинки.

У чвертьфіналі переможець пари Бразилія – Південна Корея позмагається із сильнішим в дуелі Японія – Хорватія, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 5 грудня, але о 17:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між бразильцями та південнокорейцями.