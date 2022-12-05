У Празі встановили пам'ятник Путіну: фото

Путіна зобразили у вигляді демона, який у міфології є абсолютним злом.

У столиці Чехії Празі встановили пам'ятник російському диктатору Путіну. Його зобразили у вигляді гобліна, який тримає газовий кран.

Про це пише wydarzenia.interia.pl.

Пам'ятник встановили на місці, де раніше стояв пам'ятник радянському маршалу Конєву. Через місяць статую Путіна продадуть на аукціоні, а гроші перерахують на ЗСУ.

Автор пам’ятника Душан Достал, розповів, що його робота має назву "Аріман". Це - демон з перської міфології, який є абсолютним злом. Статуя російського диктатора піднімає руку, демонструючи нацистське вітання. Автор таким чином хотів показати, що Путін - це той, хто продовжує справу Гітлера.

Чеський бізнесмен Далібор Дєдек, який причетний до встановлення скульптури Путіна, розповів, що метою такої акції є показати чехам, що в Україні і надалі триває війна та морально і матеріально підтримати українців.

Czech initiative "Gift to Putin" (@DarPutinovi) which leads donation campaigns for weapons to Ukraine, put this "life-size" 157 cm statue of Putin with a Nazi salute on a gas pipe at the place in Prague where Soviet monument stood till 2020. pic.twitter.com/H9m8VGzHjh — Jakub Janda 楊雅嚳 (@_JakubJanda) December 5, 2022

Підтримка Чехією України

Чехія є однією із тих держав, які активно підтримують Україну у війні проти російських окупантів. Ця держава надає ЗСУ озброєння, а її громадяни збирають гроші на нашу армію. Також у Чехії українські військові невдовзі проходитимуть навчання. Чехія також визнала російський режим терористичним через атаки на Україну та геноцид.

Чеські громадяни також зареєстрували петицію з проханням вимкнути у посольстві РФ в Празі електрику та тепло. Так російським дипломатам хочуть показати, як змушені жити українці через ракетні обстріли енергетичної інфраструктури.

Раніше група чеських активістів Kaputin виставила на аукціон скульптурну композицію, на якій зображено голого президента Росії Володимира Путіна, який сидить на золотому унітазі та тримає на коліні Олександра Лукашенка.

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