Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Празі встановили пам'ятник Путіну: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1984
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Празі встановили пам'ятник Путіну: фото

Фото: Jakub Janda

Путіна зобразили у вигляді демона, який у міфології є абсолютним злом.

У столиці Чехії Празі встановили пам'ятник російському диктатору Путіну. Його зобразили у вигляді гобліна, який тримає газовий кран. 

Про це пише wydarzenia.interia.pl. 

Пам'ятник встановили на місці, де раніше стояв пам'ятник радянському маршалу Конєву. Через місяць статую Путіна продадуть на аукціоні, а гроші перерахують на ЗСУ. 

Автор пам’ятника Душан Достал, розповів, що його робота має назву "Аріман". Це - демон з перської міфології, який є абсолютним злом. Статуя російського диктатора піднімає руку, демонструючи нацистське вітання. Автор таким чином хотів показати, що Путін - це той, хто продовжує справу Гітлера. 

Чеський бізнесмен Далібор Дєдек, який причетний до встановлення скульптури Путіна, розповів, що метою такої акції є показати чехам, що в Україні і надалі триває війна та морально і матеріально підтримати українців. 

Підтримка Чехією України 

Чехія є однією із тих держав, які активно підтримують Україну у війні проти російських окупантів. Ця держава надає ЗСУ озброєння, а її громадяни збирають гроші на нашу армію. Також у Чехії українські військові невдовзі проходитимуть навчання. Чехія також визнала російський режим терористичним через атаки на Україну та геноцид. 

Чеські громадяни також зареєстрували петицію з проханням вимкнути у посольстві РФ в Празі електрику та тепло. Так російським дипломатам хочуть показати, як змушені жити українці через ракетні обстріли енергетичної інфраструктури. 

Раніше група чеських активістів Kaputin виставила на аукціон скульптурну композицію, на якій зображено голого президента Росії Володимира Путіна, який сидить на золотому унітазі та тримає на коліні Олександра Лукашенка.

Читайте також:

Чехія визнала російський режим терористичним

Чехія визнала російський режим терористичним

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1984
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація