В Праге установили памятник Путину: фото

Путина изобразили в виде демона, который в мифологии является абсолютным злом.

В столице Чехии Праге установили памятник российскому диктатору Путину. Его изобразили в виде гоблина, держащего газовый кран.

Об этом пишет wydarzenia.interia.pl.

Памятник установили на месте, где раньше стоял памятник советскому маршалу Коневу. Через месяц статую Путина продадут на аукционе, а деньги перечислят ВСУ.

Автор памятника Душан Достал, рассказал, что его работа называется "Ариман". Это – демон из персидской мифологии, который является абсолютным злом. Статуя диктатора поднимает руку, демонстрируя нацистское приветствие. Автор таким образом хотел показать, что Путин – это тот, кто продолжает дело Гитлера.

Чешский бизнесмен Далибор Дедек, причастный к установлению скульптуры Путина, рассказал, что целью такой акции является показать чехам, что в Украине продолжается война и морально и материально поддержать украинцев.

Английский инициативный "Gift to Putin" ( @DarPutinovi ), которых ведет donation campaigns для weapons to Ukraine, put this "life-size" 157 cm статуя Putin с Nazi хворосту на сухой банке на месте в Праге где совмещают памятник 2020. pic.twitter.com/H9m8VGzHjh — Jakub Janda 楊雅嚳 (@_JakubJanda) December 5, 2022

Поддержка Чехией Украины

Чехия является одним из тех государств, которые активно поддерживают Украину в войне против российских оккупантов. Это государство предоставляет ВСУ вооружение, а его граждане собирают деньги на нашу армию. Также в Чехии украинские военные вскоре будут проходить учения. Чехия также признала российский режим террористическим из-за атак на Украину и геноцид.

Чешские граждане также зарегистрировали петицию с просьбой выключить в посольстве РФ в Праге электричество и тепло. Так российским дипломатам хотят показать, как вынуждены жить украинцы из-за ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры.

Ранее группа чешских активистов Kaputin выставила на аукцион скульптурную композицию, на которой изображен голый президент России Владимир Путин, сидящий на золотом унитазе и держащий на колене Александра Лукашенко.

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