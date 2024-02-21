Умер борец за Независимость Украины и политзаключенных советских концлагерей Степан Хмара

На 86-му году умер борец за Независимость Украины, диссидент и политзаключенный советских концлагерей Степан Хмара.

Об этом сообщила его жена Роксолона Хмара на странице в Фейсбуке в среду, 21 февраля.

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"Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! Я знаю", — написала она.

Какая причина смерти – Роксолона Хмара не сообщила.

Краткая биография Степана Облака

Степан Хмара родился в 1937 году в с. Бобятин, тогдашнее Львовское воеводство, ныне – Червоноградский район. Он – борец за независимость Украины в XX веке, украинский политик, диссидент, врач, политзаключенный советских концлагерей, бывший народный депутат Украины. Он – Герой Украины, кавалер ордена Свободы и князя Ярослава Мудрого V степени. С 2001 года председатель Всеукраинского комитета защиты политзаключенных.

После массовых арестов оппозиционной украинской интеллигенции продолжает выдавать подпольно "Украинский вестник". Был арестован КГБ в 1980 году и обвинен по статье "антисоветская пропаганда" и приговорен к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 годам ссылки. Наказание отбывал в лагерях для политзаключенных №35, 36 на Урале. В 1987 году Степан Хмара вышел на свободу в возрасте 50 лет и вернулся в Украину, где стал одним из руководителей Украинского хельсинкского союза.

Облако было активным участником Оранжевой революции 2004 года. А в 2015 году он объявил голодовку в поддержку политзаключенных. Степан Хмара выступал с резкой критикой всех президентов Украины, от Леонида Кравчука до Петра Порошенко.

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