Умер от кровопотери: в одесском общежитии убили мужчину

В Одессе задержан мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По данным следствия, убийство произошло в общежитии на улице Героев Крут. Жительница обнаружила тело соседа на лестничной площадке.

Прибывшие на место правоохранители установили, что между убитым и его гостем произошел конфликт, в результате которого последний ударил оппонента ножом в шею и лицо. Предварительно потерпевший умер от кровопотери.

Мужчину разыскали менее чем через два часа, его задержали. У него изъяли вероятное орудие преступления и другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу. Также у него взяли биологические образцы, результаты исследований подтвердили его причастность к совершенному преступлению.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Напомним, в Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое убийство. Мужчина зарубил топором 66-летнюю женщину и ее 34-летнего сына, проживавших по соседству, а тела выбросил в колодец.

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