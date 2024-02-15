Помер від крововтрати: в одеському гуртожитку вбили чоловіка

В Одесі затримали чоловіка за підозрою у вбивстві свого знайомого. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, вбивство сталося в гуртожитку по вулиці Героїв Крут. Мешканка виявила тіло сусіда на сходовому майданчику.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що між вбитим та його гостем стався конфлікт, внаслідок якого останній вдарив опонента ножем у шию та обличчя. Попередньо, потерпілий помер від крововтрати.

Чоловіка розшукали менш ніж за дві години, його затримали. У нього вилучили імовірне знаряддя злочину та інші речові докази, які скерували на експертизу. Також в нього взяли біологічні зразки, результати досліджень підтвердили його причетність до скоєного злочину.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Волинській області 56-річний житель села Олександрія вчинив жорстоке вбивство. Чоловік зарубав сокирою 66-річну жінку та її 34-річного сина, які проживали по сусідству, а тіла викинув до колодязя.

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