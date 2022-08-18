Умерла мгновенно: в Одессе ребенок выпал из окна 20 этажа

Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 20 этаже дома по улице Марсельской, и от полученных травм скончался на месте.
Девочка находилась в квартире без взрослых.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Трагедия произошла, когда взрослые пошли в магазин, а девочка осталась с семилетним братиком. Взобравшись на подоконник в кухне, она оперлась на москитную сетку и упала.
До этого трагического случая семья в поле зрения правоохранителей не попадала.
Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Одессе ребенок покончил с собой, выпрыгнув из окна.
А в жилом комплексе "Артвиль", расположенном вблизи промрынка "Седьмой километр", произошло смертельное событие. Девушка выпала из окна квартиры.
Читайте также: