Померла миттєво: в Одесі дитина випала з вікна 20 поверху

Дитина випала з вікна квартири, розташованої на 20 поверсі будинку на вулиці Марсельській, та від отриманих травм померла на місці.

Дівчинка перебувала у квартирі без дорослих.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Трагедія сталася, коли дорослі пішли до магазину, а дівчинка залишилася з семирічним братиком. Вилізши на підвіконня в кухні, вона обперлася на москітну сітку і впала.

До цього трагічного випадку родина в поле зору правоохоронців не потрапляла.

Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, в Одесі дитина вкоротила собі віку, вистрибнувши з вікна.

А у житловому комплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку “Сьомий кілометр”, сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.

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