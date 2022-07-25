Сперлася на москітну сітку: в Умані дворічна дівчинка випала з вікна 6 поверху

Дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки, зараз її рятують медики в реанімації.

У неділю, 24 липня, в Умані Черкаської області з вікна шостого поверху випала дворічна дитина. Допоки батьки поралися хатніми справами, дівчинка полізла до відчиненого вікна, сперлася на москітну сітку, яка не витримала ваги дитини.

Про це повідомили у поліції Черкащини.

Малечу, яка випала з багатоповерхівки, з травмами госпіталізували до реанімаційного відділення Уманської центральної лікарні. Зараз за її життя борються медики, а батькам загрожує кримінальна відповідальність.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події, поліцейські працюють з родиною щодо дотримання правил безпеки.

"Раніше в поле зору правоохоронців сім’я не потрапляла і на обліках не перебувала", - зазначили в поліції.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Поліцейські попереджають про небезпеку та нагадують дорослим про елементарні правила, дотримання яких дозволить врятувати життя і здоров'я дітей.

"Закривайте вікна, користуйтеся лише положенням провітрювання або дитячими замками. Навчіться робити висновки з чужих помилок, адже щороку поліцейські фіксують непоодинокі випадки, коли діти випадають з вікон через нехтування безпекою дорослими", - наголосили в поліції.

Фото: Національна поліція України

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